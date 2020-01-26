Театры, клубы, фестивали города Житомир

Kasa.com.ua - купить билеты на концерты

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Купить билеты на концерты в городе Житомир онлайн с доставкой

  • 26 Янв 2020
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    Лісапетний Батальйон Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 27 Янв 2020
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    Хор им. Г. Верёвки: Рождественская программа Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 01 Фев 2020
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    Duo Sonoro Бетховен Житомир, Житомирська обласна філармонія ім. С. Ріхтера Центральный зал

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  • 02 Фев 2020
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    Империя Ангелов Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 09 Фев 2020
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    Евгений Онегин Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 10 Фев 2020
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    Маленькі подружні злочини. Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 15 Фев 2020
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    Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever Житомир, Житомирский областной телецентр Новый зал

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  • 16 Фев 2020
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    Черный квадрат. SEX на пляже - не только коктейль! Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 19 Фев 2020
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    Фан-тур на матч Шахтер - Бенфика Житомир, Автовокзал Входной билет

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  • 24 Фев 2020
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    Любовь не по сценарию Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 01 Мар 2020
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    Трио Девида Фризена. Джаз-концерт Житомир, Житомирська обласна філармонія ім. С. Ріхтера Центральный зал

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  • 01 Мар 2020
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    Фристайл и Дети Фристайла Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 04 Мар 2020
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    СУХІШВІЛІ Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 08 Мар 2020
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    Черный квадрат. Ты мое все Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 09 Мар 2020
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    Дизель Шоу Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 10 Мар 2020
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    Bad Boys Blue Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 10 Мар 2020
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    Lian Ross Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 16 Мар 2020
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    Вечір з Яніною Соколовою Житомир, Житомирский областной телецентр Новый зал

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  • 16 Мар 2020
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    Жениха викликали, дівчата? Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 29 Мар 2020
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    Ирина Билык: Юбилейный концерт Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 30 Мар 2020
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    Іво Бобул. Нове та найкраще Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 01 Апр 2020
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    Петро Бампер і Сус Житомир, Житомирский областной телецентр Новый зал

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  • 13 Апр 2020
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    Катерина Кухар. Гала концерт «Love and Passion» Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 18 Май 2020
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    Тітка Черлея. Одеський театр музкомедії Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 21 Май 2020
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    Александр Малинин Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 24 Май 2020
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    Леша Свик Житомир, Летняя Эстрада Ракушка Новый зал

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  • 01 Июн 2020
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    Катерина Кухар. Балет «Дети ночи-2» Житомир, Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр) Центральный зал

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  • 01 Июн 2020
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    Без обмежень Житомир, Летняя Эстрада Ракушка Новый зал

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  • 05 Июн 2020
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    KAZKA. Тур «Nirvana» Житомир, Летняя Эстрада Ракушка Новый зал

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  • 13 Июн 2020
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    АНТИТІЛА: Антитіла (Житомир) Житомир, Летняя Эстрада Ракушка Літня естрада "Ракушка"

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Театры, клубы, фестивали города Житомир

Драматический Театр им. И. Кочерги (Драмтеатр)
Житомирська обласна філармонія ім. С. Ріхтера
Летняя Эстрада Ракушка
Нічний клуб Каньон
Житомирский областной телецентр
MIAMI ART-CLUB
Отель Reikartz
Житомирський академічний обласний театр ляльок
Житомирський обласний музично-драматичний театр імені І.Кочерги
Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр Ивана Кочерги (Драмтеатр)
Автовокзал
Місцевий Навколокультурний Простір
КЗ «Палац культури»
Житомирський обласний телецентр
Летняя Эстрада «Ракушка»
Авіаклуб Авіатік
Спартак Арена